荒誕背後無可救藥｜王俊彥告別無綫新聞主播生涯 籲香港人珍重 (20:49)

同是無綫新聞主播的蕭梓恒，亦在社交網貼了和王俊彥合照，並留下哭樣emoji。（Ig截圖）

王俊彥不捨曾經拼搏的戰友﹑想着工作的刺激﹑掛念咬文嚼字的執着。（Ig圖片）

王俊彥昨晚最後一次報道無綫新聞，之後他在社交網發文吐心聲。（無綫電視網上視頻截圖/Ig圖片）

在2017年由無綫新聞部記者「升呢」做無綫新聞主播的王俊彥，昨晚最後一晚報道新聞，新聞臨近尾聲時，王俊彥語帶哽咽說：「今次係最後一次為大家報道新聞，香港人珍重，Goodbye！」

今天王俊彥在Ig撰長文抒發離職感受：「猶記得首次踏上無綫新聞車上的莫名興奮，又忘不了落車、拎腳架、揹crew bag的尷尬，因行人注視而緊張的天真。說白了，是『無綫新聞』四字給你自豪感，曾經。又誰想到一天，新聞車要用白布作遮掩，咪牌要拆掉來躲避。」

王俊彥表示在這年代或以前讀新聞系的，誰不向「無綫新聞」這目標進發？誰不為「無綫新聞」實習機會，跟同學爭個頭崩額裂？他寫道：「30多人爭一席位，說是波譎雲詭也不誇張，卻恐怕只成逸事。」

原來王俊彥曾是落選者，當年實習記者遴選委員會有黃淑明和方東昇等，他憶述：「『其實你好好，但因為我哋經理話，你答一條『嚴肅』問題時，露出一個笑容...』。失落與徬惶，那刻是絕望。反省過來，因為輕率，因為『無綫新聞』嚴謹，所以我落選。認同了，銘記於心。」

經過年月洗禮，王俊彥最後踏進電視城，雖然當時感到興奮，但經過漫長過程，意識到「嚴謹」背後是另一故事，他寫道：「無稽的人和事日日碰面、夜夜上演，是折磨。年多後，可幸，由前線轉到主播枱上，又大開眼界。轉變崗位不代表轉了角色，記者身分從沒失蹤，反而抽離一點，更明瞭荒誕背後，原來無可救藥。這裡太易令人迷失，令人忘記本質，像漩渦。當靈魂被奪去，只剩機械人般的身軀，就連死去也沒發覺。」

王俊彥表示2019年無疑是最深刻一年，他說：「那怕經歷多少個深宵，多少盒救濟飯，多少博弈，回想似是昨天。行政長官於6月16日，晚上8點29分的道歉聲明，當刻『飛紙仔』入廠一幕，永記於心。新聞稿到此刻仍在案頭，似是廣島原爆後『消失者身影』，乃死亡的鐵證。」

他還引述前港督彭定康一個說法：「他1997年臨行前與中方官員談話，以勞斯．萊斯比喻香港，"Hong Kong was like a Rolls-Royce. All you had to do was to take charge of the ignition key, get in, turn on the engine. And the car would go. " 語畢，彭督認為他們似乎對理解這一點有困難。今天，勞斯．萊斯大概換成了恆馳。不幸，也是這裡的倒影，可悲，返魂乏術。」

最後他感謝和他合作過的戰友和拍檔：「沒有各人，沒有本人的故仔。如有遺漏還請見諒；如曾出言不遜、工作過失，謹此致歉。不捨的只有這裏曾經拼搏的戰友、摯友；想着的是這份工作的刺激；掛念的是咬文嚼字的執着。難題是，時光未許倒流。」

（即時娛樂）