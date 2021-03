愛犬懷中離世 泳兒崩潰痛哭 衛詩雅感謝愛貓17年相伴：願下輩子再相遇 (22:34)

next

衛詩雅和泳兒分別養了貓咪和狗狗,遺憾地陪伴她們多年的寵物,近日先後離世,衛詩雅和泳兒在社交網貼黑白照和發文悼念。

衛詩雅昨天貼了愛貓MI的黑白照,她傷感寫道:「感謝您這17年的陪伴...我常說您是世界上最生性懂事的貓,永遠不讓我們擔心,連最後一天也是默默的離開.....希望比爾和阿MO能夠帶領你到彩虹橋,希望你們能快樂的相聚,但願下輩子我們能夠再相遇....謝謝您曾經在我生命出現,永遠愛您!」

泳兒亦在Ig分享愛犬「辣妹」的黑白相,她表示自從得知愛犬患上腎病後,就好擔心狗狗會離開她,她傷心寫道:「萬萬都沒想到會來得這麼快和突然。不能陪著你慢慢的老去,我真的感到很遺憾。呢段日子辛苦你了。成日都要拮針和抽血。你最害怕拮針。每次見到你驚到全身震晒。我個心都碎埋。仲要食咁多藥。你最唔鍾意食藥。每次都好醒目咁一有機會就偷偷地將啲藥吐出嚟。

看見你逐漸消瘦,喜歡吃的東西都不能吃,真的辛苦你了辣妹。謝謝你進入我的生命,帶給我好多歡樂和回憶。最喜歡看見你玩波同埋玩水的樣子及聽見你雷公咁大嘅鼻鼾聲。仲有俾hand hand時搓你的小手掌及不停咀你的面珠登及耳仔。

最後那一程決定帶你回家,希望我們有完成你的心願。謝謝你的堅強,撐到最後,等我同大佬可以一齊送你走。你在我懷裏離去的那一刻,我真的很崩潰。但是我相信對你來說是一種解脫。不用再做一些自己不喜歡和害怕的事情。你不用掛念我們擔心我們。快啲去一個不用再受苦,健健康康,可以好自由去奔跑,去玩波的地方,食你鍾意食嘅嘢,肥肥白白,永遠都帶著燦爛嘅笑容,盡情去玩水。你永遠會係我心裏面,永遠都係最靚最懂事最聰明最心地善良的辣妹。I really love u so much Mui Mui」。

(即時娛樂)