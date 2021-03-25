《Times》李瑞鎮「變髮」回歸 《怪物》呂珍九片場禁笑 (18:31)

李瑞鎮（左圖）在劇中要穿梭過去和現在；呂珍九和申河均相隔15年再合作。（大會提供）

由韓國演技派男星申河均、呂珍九主演的韓劇《怪物》，以追尋人類多面性為主題，講述20年前的連環殺人案件重現，精英刑警韓洙元（呂珍九飾）和人稱瘋子警察的李東植（申河均飾），為了抓住「怪物」，在尋找真相和正義的道路上，粉碎法律和原則。

首次演警察的呂珍九，自認本身性格與角色非常不相似：「韓洙元面對執著地想要動搖自己的李東植時，仍然堅持尋根究柢，如果是我本人的話，可能會覺得很麻煩而放棄，而且我平時愛笑，但這個角色只會嘲笑和冷笑，基本上沒有大笑，或者感受人性溫暖的場面，所以覺得很新鮮。」

提到和申河均相隔15年再做對手，呂珍九坦言幸福，劇集尚未拍完便寄望可以第3次合作：「因為我們飾演對立的角色，所以都是針鋒相對的對手戲，我想下次有沒有機會，可以和他合作和諧一點的作品呢？」

至於韓劇《Times》講述2020年的徐正仁（李周映飾）意外以電話聯繫上2015年的李振宇（李瑞鎮飾），為了阻止總統父親徐基泰（金永哲飾）的死亡，劇中二人進入時光隧道，觸發出蝴蝶效應。

李瑞鎮睽違兩年，以新作《Times》回歸，引發劇迷關注。日前他現身劇集發布會，被問到開拍前有什麼準備，幽默的他竟表示：「髮型吧，這部劇穿梭過去和現在，隨着時空改變，向大家呈現不同樣子也是非常重要，所以想用髮型給觀眾展現時間的差異。」《怪物》和《Times》已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以緊貼最新進度。

（即時娛樂）