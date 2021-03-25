曾被兒子追問為何拍三級片 邵音音自嘲是另類功夫明星 (19:28)

楊盼盼主持的香港開電視新節目《盼你賞面》3月27日晚首播，首集請來曾八奪海外影后殊榮的1970年代性感女星邵音音現身，分享過往拍電影的點滴。邵音音笑言跟楊盼盼一樣是功夫明星︰「她在彈牀上拍，我就在牀上拍，我們是不同類型的功夫明星。」

提到昔日拍風月電影的日子，邵音音回憶︰「兒子小時候被同學的媽媽話『佢阿媽拍三級片』，當時他讀小學一年級，他回家後向我說『同學阿媽話你拍三級片』，我嚇了一跳，然後答『是呀』，兒子問我為何要這樣做，我只好對他說我是被人呃的。後來，我有次返內地拍劇，兒子叫我不要再被人呃去除衫，我回答說我知道了。我們的日子就是這樣過。」

邵音音與楊盼盼分享當年在邵氏工作的點滴，邵音音讚邵氏有很多好人，她說︰「姜大衛好好，在街見到有人派飯，就去廠問人拿飯盒，然後兩公婆戴住個口罩去派飯盒給公公婆婆。狄龍又好好，他在演藝人協會時，每個月聚餐都買香港最好的齋給大家吃，很關心老人家。」提到邵音音去年憑微電影《老奶奶與無名子》八奪海外影后殊榮一事，她自言是好運氣，能揚威國際為香港爭光感到自豪。

（即時娛樂）