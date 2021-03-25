《你好，李煥英》大賣香港經典情懷 掀熱搜「華仔」新歌 (22:13)

內地喜劇演員賈玲首部執導兼主演的電影《你好，李煥英》成績驕人，內地票房不但突破63億港元，更獲得很大迴響。早前電影舉行神秘場，不少觀眾看後表示有共鳴，除因為賈玲緬懷母親的感人創作外，還有電影中包含不少港人熟悉的港產片情懷元素，周末（27日）將率先上映8場優先場。

《你好，李煥英》有大量搞笑情節，其中講及陳赫演的流氓時，出現港人熟悉的《古惑仔》陳浩南；主角之一沈騰翻唱葉振棠的電視劇《大俠霍元甲》主題曲，並教大家講廣東話；李煥英的工廠舉行女排比賽，向香港知名電影導演陳可辛的新作《奪冠》致敬。電影公司發放導演賈玲和女主角張小斐的跳舞花絮片段，片段中的背景音樂正是周慧敏的歌曲《自作多情》。

其中有趣劇情，賈玲與陳赫在小巷中躲雨，觀眾說插曲非常應景，聽似劉德華主唱，但在搜尋華仔的作品中，卻找不到這首歌。最後劇組揭盅，原來是導演找了歌手羅凱楠模仿華仔的唱腔，演繹背景音樂《分不清》，非常有華腔味道的此曲瞬即在不少網站中，成為網友熱搜。導演賈玲曾在公開場合表示喜歡劉德華，今次在《你好，李煥英》中未知是否刻意作這個安排，令觀眾有親切感。

賈玲已成為全球票房最高的女導演，上映至今已超過一個多月的《你好，李煥英》票房已累計達63.03億港元，超過《神奇女俠》的8.21億美元（63.02億港元）。

（即時娛樂）