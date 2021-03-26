專訪︱廖碧兒不強求感情事 林曉峰準備好迎接第二春 (23:18)

現年42歲的廖碧兒（Bernice），可謂情路崎嶇，入行後曾跟劉愷威、陳豪、李澤楷表弟林忠豪等的名字扯上關係；直至2018年3月她認戀富豪盧啟賢（Calvin），同年7月分手，但又傳出兩人復合並於今年3月結婚，可惜卻是「食詐糊」。廖碧兒的感情生活一向被關注，最近她踩過界做主持，伙拍林曉峰（阿Lo）主持ViuTV節目《是滴是友》，她更會在節目中與嘉賓酒後吐真言互爆情史，「有嘉賓在鏡頭前飲醉酒，甚至大膽講心事，大家激動得爆喊，我也試過講到拍枱」。

不少人關心她與盧啟賢的關係，廖碧兒卻避談，只表示自己仍然單身，歡迎異性追求。雖然Mr. Right還未出現，廖碧兒也很享受單身的自由，過去十幾年進修課程、學品酒、做生意，擴闊生活圈子；她又指父母已抱孫，故不會向她催婚，「父母最緊要健康，爸爸3年前經歷兩次腦部大手術，所以我每星期飛返加拿大照顧他，順道讀書考學位，家人是我的支柱」。廖碧兒說自己5歲已夢想生小孩，20歲開始憧憬結婚，但很多事不能強求，現在她已將家中7隻愛犬當成自己的孩子，「以前以為人生一定要有個家庭，但到我這個年紀，要睇得開，理解什麼對自己重要，有些人結婚生仔都未必開心，有壓迫感，反而我享受現在，無人迫我，我可以跟喜歡的人一起，開心就得」。

拍檔林曉峰稱多謝廖碧兒邀請合作做網上直播騷，更延伸成為電視節目，他開玩笑說：「初時Bernice找我合作，還以為她畀機會我。（Bernice很難溝……通？）連這個字都不敢講，我們很尊敬她，認識後發現她很多內涵，並透過節目幫我練大酒量。」去年林曉峰與康子妮宣布結束18年婚姻，回復單身的他有家人陪伴，日子不枯燥。問到有沒有期待第二春？林曉峰爽快表示已準備好，「以我狀態，希望找到一個可以傾訴、大家有共同興趣的，無需要想太遠，想開開心心」。

欲知專訪詳情，請留意明天（3月27日）明報娛樂版。

（即時娛樂）