陳奕迅被香港網民狙擊 徐濠縈貼木棉花照 (15:04)

瑞典快時尚集團H&M去年發布聲明，稱關注到民間組織和傳媒有關新疆少數民族遭遇強迫勞動和宗教歧視的報道，表示不再與位於新疆的任何服裝廠或原料商合作，近日引發大量內地網民聲討。事件引發連鎖效應，多間拒用新疆棉花的外國品牌被點名，觸發內地抵制浪潮，大批中港台藝人即時表態支持新疆棉花，向來少在政治議題上發聲的陳奕迅（Eason）在微博貼出「廿一克有限公司」聲明，內容稱「我司與我司藝人陳奕迅先生堅決抵制任何污名化中國的行為，即日起終止為adidas品牌的一切合作」，令不少香港網民驚訝他突然發聲。

大批網民在Eason的社交平台留言，有支持有鬧爆，有歌迷稱永遠支持他，也有歌迷稱對Eason感失望，不少網民打下《陀飛輪》其中一句歌詞「靈魂若變賣了 上鏈也沒心跳」。有網友稱︰「Eason咁好笑嘅，為棉花發聲，但人權問題就唔出聲。」撐警的朱庭萱（玻璃朱）留言為Eason護航︰「愛國有罪？外國人抹黑新疆你哋信十足，自己祖國講咩都唔信！真可悲。仲講人權？佢有權表態支持中國，你哋又要打壓網上欺凌？唔俾自由人哋嘅人講追求自由？多可笑！Eason支持你！」

Nike是其中一個被內地網民狙擊的品牌，向來熱捧Nike的Eason老婆徐濠縈被網友追問會否燒晒所有Nike服飾。向來我行我素的她未有理會網民留言，在Instagram的限時動態上載一張木棉花樹照片。

（即時娛樂）