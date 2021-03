next

鄭中基下月24日及25日在中環海濱活動空間舉行《Drive In Ultra—WEE are Ronald Cheng鄭中基自駕演唱會2021》,門票今日公開發售,車輛套票在不足兩小時已全部售罄,主辦單位宣布加開4月23日場次。鄭中基知道消息後表示︰「今次是香港第一次做Drive In Show,是很新鮮的事,本身也擔心觀眾反應,很開心可以加場,多謝大家支持。」

距離演唱會舉行日子不足一個月,鄭中基已密鑼緊鼓籌備,他說:「初步rundown已決定好,但我每天練歌時總會想如何作出小修改令效果更好,早幾日跟Joey Tang一齊執歌及邀請嘉賓!今次的舞台很大,除了練歌,我也要跟教練跑步練氣操弗。」

(即時娛樂)