唐奕聰安息禮拜今舉行 太極五子扶靈 哀傷送別隊友 (16:43)

【今日直擊】太極樂隊鍵琴手兼唱片監製唐奕聰（Gary Tong）本月初猝逝，終年57歲，安息禮拜今日下午在灣仔循道衞理聯合教會國際禮拜堂舉行，靈柩在儀式結束後移奉柴灣歌連臣角火葬場火化。

除太極五子雷有輝（Patrick）、劉賢德（HiFi德）、盛旦華、鄧建明（Joey Tang）及朱翰博（Ricky），許志安、鄭中基、麥家瑜、Gary表弟李忠希、姚瑩瑩、蔡一傑、謝天華、張敬軒、鍾舒祺和丈夫、盧巧音和丈夫蘇浩才、朱茵與黃貫中、林保怡等圈中好友現身送別。現場約過百歌迷前來悼念，家屬亦安排了網上直播讓更多粉絲及親友能送別Gary。

太極五子會為Gary扶靈，Joey Tang受訪時眼紅紅，坦言心情動盪。他說︰「（Gary出殯）日子愈來愈近，見了他最後一面，他也ok，好靚仔。」Patrick表示︰「我對Gary太太說今天哭完後就要收拾心情，Gary希望我們向前行。多謝大家對Gary的愛和思念，我們要向前行和更加積極。Gary的離世對我們有很大啟發，人生可以很短，不知道明天會發生什麼事，所以要更加珍惜和把握，享受每一天。Gary會在另一個國度守護大家。」

Ricky稱Gary的遺容安詳，希望對方在另一個領域舒服地生活。盛旦華說︰「Gary的音樂創作哲學會永留我們心中，我們會一直保留Gary音樂的包容性。人生短暫，未來會創作多些好歌。」HiFi德不捨兄弟顯得激動︰「我好想他醒番，很掛住他！」Patrick表示身在外國的哥哥雷有曜叫大家繼續延續Gary的音樂，製作更多有啟發性的歌曲。

提到Gary的遺願，Ricky說︰「食嘢囉，滿足他的食慾。」太極表示會為Gary完成為麥家瑜出歌的意願，還會與樂隊ONE PROMISE聯乘Gary生前一首舊歌。他們表示等所有事情都準備就緒後，將繼續籌備太極演唱會，惟未決定何時舉行。至於會否找人代替Gary的鍵琴手位置，Ricky說︰「他可能會小器！」五子說會留位置給Gary，但Gary的朋友和徒弟會幫手。

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（即時娛樂）