唐奕聰安息禮拜︱鄭中基下月開騷設致敬環節 李忠希遺憾近年冇合照 (19:20)

【今日直擊】太極樂隊鍵琴手兼唱片監製唐奕聰（Gary Tong）本月初猝逝，終年57歲，安息禮拜今日舉行。

李忠希表示大家見到表哥Gary的遺體很傷心，人人都喊，Gary遺孀謝玉霞及太極兄弟雷有輝哭得最厲害。他說︰「表哥帶我入行，教曉我很多。年輕的時候，我不明白，現在終於明白了，也學會珍惜眼前人。上一次跟表哥見面是一年前，估不到是最後一次。我們不常合照，我在這件事發生後才發現我們一張合照也沒有，只有從前工作時及小時候的菲林相。我們近年見面時也沒影相，很遺憾。我亦遺憾在他生前沒親口多謝他帶我入行，希望表哥在天之靈，知我感激他。」

鄭中基每次開騷都會找Gary幫手，他說︰「我們認識多年，之前扚起心肝寫歌，《廢中》都是Gary幫我搞。我們在錄音室一齊寫、一齊做，他幫我編和錄，我好懶，將所有工作交給他。今次演唱會也有找他，我和Joey Tang開會時說樂隊沒個人solo過，今次應該每人一Part，散會後就收到他的死訊。（演唱會還有鍵琴手？）會留個位給他，亦會有向Gary致敬環節。」

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（即時娛樂）