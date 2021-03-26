做湯唯接班人？︱楊紫瓊介紹 林宣妤簽李澤楷經理人公司 (22:50)

現年24歲、2017年國際中華小姐亞軍林宣妤當選後，加入無綫發展，被封「大馬女神」，參演《反黑路人甲》、《使徒行者3》佔戲甚重，備受注目。不過，她因不適應香港生活，一度因壓力大患上暴食症，去年約滿無綫返馬來西亞生活，早前突然秘密返港，原來她已簽約李澤楷開的Noble Castle Asia經理人公司，成為首位藝人，有指李澤楷有意打造她做湯唯接班人，進軍國際市場。

林宣妤是經楊紫瓊介紹認識李澤楷，她接受《明周》訪問，透露參選國際中華小姐時，楊紫瓊擔任評審。當楊紫瓊知道李澤楷想開一間經理人公司，便推介馬來西亞演員給他，她是其中一個，跟李澤楷在試鏡及網上會議時見過，大家傾工作，對李澤楷沒有什麼感覺。

李澤楷開的經理人公司目前只有林宣妤一位藝人，有指李澤楷落本力捧她，更親自請曾是湯唯及劉詩詩的經理人Maria出山，擔任林宣妤經理人。對於做湯唯接班人一事，林宣妤表示希望做自己，用自己的方法演戲，不想成為另一個。她的底線是三點不露，但遇到好角色，也可以為藝術犧牲。

林宣妤一直傳與丁子朗拍拖，她澄清跟丁子朗從來沒有拍過拖，大家只是朋友。

（即時娛樂）