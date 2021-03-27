蒲頭稱默默工作還錢冇走佬 張致恒求放過老婆家人 (12:19)

張致恒（Steven）被指疑因欠債問題與妻兒搬屋避債，手機號碼亦停用，Steven老婆區燕雯（雯雯）壓力爆煲，多次在社交平台出Post發泄情緒。近日，雯雯的家人身分被揭，「潛水」多時的Steven終於蒲頭，在社交平台撰文，強調他冇走數、冇走佬，一直默默工作還錢給朋友，也護妻求外界勿騷擾雯雯及其家人。

Steven說︰「首先好多謝大家嘅關心，我想喺度重新講多次，我冇走數我冇着草，我依家只係默默地工作，一直都好想還晒啲錢俾我所欠嘅朋友，講真喺呢段時間真係過得好辛苦，搵到錢返嚟，我係有還過俾我嘅朋友，只係未完全還晒，我明白喺依家呢個時勢大家都好窮，所以我會好努力咁去工作盡快還晒俾大家，想喺度同我嘅朋友講聲對唔住拖你哋咁耐。仲有嘅就係因為我嘅原因令到老婆嘅情緒唔好，所以我懇請大家要鬧要話嘅，可以私訊同我講，我好樂意俾你哋鬧，希望大家唔好再私訊我老婆，佢要幫我照顧兩個小朋友已經好大壓力。」

Steven自言身為公眾人物，食得鹹魚就要抵得渴，但希望大家勿提及雯雯的家人。他說︰「我老婆嘅家人都係普通人一個，其實點解仲要攞出來講呢，若果有一日你全家嘅成員俾人擺出嚟你又會點諗呢，阿婆幾十歲心血少唔嚇得，同埋阿公已經過咗身，希望大家尊重阿公，跪求大家體諒！」

（即時娛樂）