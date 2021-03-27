無綫記招惡搞姜濤惹不滿 馮盈盈自認粉絲補鑊 姜糖唔受落 (14:26)

無綫藝人鄧智堅日前在TVB記者會上扮姜濤現身，惹來一眾「姜糖」不滿，當日在台上大叫「夠膽嚟踩場？打到你變薑蓉」的馮盈盈亦被狙擊。馮盈盈今日在社交平台上載她之前出席活動時與姜濤的合照，還有她在台下尖叫支持姜濤的片段，強調自己是姜濤粉絲，又踩鄧智堅即使扮得幾盞鬼，她也接受不到。

相關新聞︰無綫搵藝人惡搞姜濤惹不滿 「薑蓉」鄧智堅被洗版式炮轟

馮盈盈說︰「呢個moment我要爆喇﹗其實我嘅真正身份係追星族，我一邊努力撲緊Mirror演唱會飛，一邊努力捍衛姜B喺我心目中嘅形象。嗰啲什麼姜蓉！？就算再扮得幾盞鬼，就算再向我姜B致敬，就算香港人再多幽默感，都接受唔到囉﹗今晚我實打多兩碗薑蓉撈飯食，咁先吞得落呢啖氣。無咩事嘅話，我出番去撲飛。有無人有多3張Mirror演唱會飛俾我？我助手同佢朋友都想睇。#3張Thx #2018年12月13日第一次合照 #2019年4月19日再為你歡呼。」

雖然馮盈盈這個帖文獲得麥明詩助攻，力證當日馮盈盈的叫聲大到她幾乎耳聾。不過，一眾「姜糖」似乎不受落，指馮盈盈「攞姜濤嚟呃like」、「笑完人扮冇事」。有歌迷力斥︰「就算鐘意，都可以唔尊重？仲要屈番香港人冇幽默感。搞笑同醜化兩樣嚟」

相關新聞︰無綫記招惡搞姜濤 林盛斌為不當言論公開致歉

（即時娛樂）