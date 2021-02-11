MIRROR化身勇士拍攝新歌MV 跳唱23小時冇嗌攰 (20:31)

男團MIRROR推出本年度首支跳唱團歌《WARRIOR》，日前12子齊齊以武士造型上陣拍攝MV，雖然又跳又唱拍足23小時，但他們愈跳愈起勁，表現專業，不言倦。MIRROR相隔逾半年再次推出跳唱快歌，今次在舞步編排上更向高難度挑戰，隊長楊樂文（Lokman）說：「今次歌曲籌備了一段時間，編舞上是密集了少少，而且各成員有不同工作在身比較忙，所以濃縮了點時間，在兩星期內進行相當密集式的訓練。歌曲舞步，肥仔（梁業）都有份編排，肥仔出名要求高，我們個個都跳到大汗疊細汗，都有同肥仔及排舞導師傾怎樣跳得更好，相信今次出來的效果會很浩蕩。」

提到歌曲《WARRIOR》意指克服難關，問到MIRROR成軍以來，可有遇過最大難關？副隊長江𤒹生（Anson Kong）稱：「出道面對最大難關，相信定必是去年的疫情，令我們少了很多表演機會，聚少離多，未能好像成軍第一年般日日合作、磨擦出火花。」至於哪位MIRROR成員最似warrior（勇士）？Lokman指邱士縉（Stanley）及王智德（Alton）的手臂最粗，最似warrior，「其實MIRROR成員個個都是warrior，因為我們經歷《全民造星》這個戰場慢慢長大，每個人都有不同特質，就好像在戰隊中各有不同位置」。

（即時娛樂）