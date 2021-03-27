一年半沒有現場演出 麥浚龍為線上音樂會重新編曲 (22:05)

麥浚龍（Juno）、陳凱詠（Jace）、姜濤日前為品牌首個線上彩妝音樂派對演出，Juno率先出場，唱出多首歌曲，包括《寂寞就如》、《耿耿於懷》、《念念不忘》 等，更請來王嘉儀與他一起合唱重新編曲的《雌雄同體》。Juno首度參與網上音樂會，他說：「我有大約年半時間沒有現場演出，今次很開心於網上與大家見面。雖然過去一年大家面對面機會減少了很多，但我覺得我依然能透過其他媒介，把我的創作呈現給觀眾。就如這晚演唱會，所有歌曲我都特別和樂隊一齊重新編過，加入不少之前沒有的元素，希望大家會喜歡。」

Jace一曲《天生二品》炒熱派對氣氛，她說：「我一口氣唱了節奏輕快的跳唱歌及慢板情歌，心情到現在仍然很興奮，開心還學懂了很多化妝技巧，試用了很多化妝品，多謝邀請。」

姜濤以歌曲《愛情簽證申請》型爆踏上舞台，並壓軸唱出新歌《Master Class》。他表示：「之前說過以後會用作品代替說話，所以每一次演出都希望有新嘗試，帶給觀眾新鮮感。我很喜歡這晚的演出，能讓大家看到我cool、型格的一面。希望日後有多些現場演出，再呈現多些不一樣的我。」

（即時娛樂）