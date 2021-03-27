今年首個紅館騷｜林二汶憑歌寄意《再聚》悼故友盧凱彤 (23:02)

【今晚直擊】本港受疫情影響，去年多個演唱會被迫叫停，但隨着第四波疫情稍緩，表演場地重開，林二汶成為2021年首位踏上紅館舞台舉行演唱會的歌手。二汶一連兩場《The Beginning of Faith Live》演唱會今晚開鑼，除父母捧場外，黃耀明、黃偉文、何韻詩與父母、劉天蘭和女兒岑寧兒、盧凱彤父母、彭秀慧、馮允謙、《造星III》的張進翹（Manson）、陳葦璇、李炘頤（Alina）與男友邱士縉（Stanley）等也來支持。

二汶身穿彩色傘裙登場，獻唱已故的at17隊友盧凱彤（Ellen）作曲的《再聚》，紀念對方今日35歲生忌，引全場觀眾歡呼。接着，她被升上半空獻唱《驚人》、《北京道落雪了》，再繞場一周演繹《Wanna Be》。之後，二汶興奮地跟觀眾打招呼：「大家好嗎？歡迎大家參與2021年第一個紅館演唱會，大家要畀掌聲自己。」她稱難得疫下在紅館開騷，很想跟觀眾擁抱，礙於社交距離，她叫觀眾閉上眼睛，再張開眼睛代表擁抱，「你們的attention就是最強力的擁抱，多謝大家這幾年給我的attention，送我上紅館」。她又解釋因體重不輕，穿著高跟鞋會「十趾」痛歸心，所以選擇穿波鞋。而她唱出《下一站天后》、《Do You Love Me》時，叫觀眾在顧及安全情况下起身跳舞，掀起了高潮。

鑑於張敬軒去年11月舉行紅館個唱期間，有4名確診者在潛伏期曾入場睇騷，故今次二汶開騷，紅館方面嚴陣以待，開騷前提早一個多小時，在場外加設圍欄防止人群聚集，並安排入場觀眾提早填寫健康申報表、掃「安心出行」二維碼、 量度體溫及噴搓手液。

觀眾陳小姐手持多支彩色旗仔，分享給其他樂迷，她表示有心人自發製作彩色旗仔支持林二汶，而她也期待已久：「我冇擔心演唱會延期，好有信心，做足防疫措施，可以入場支持偶像、廣東歌就好了。」結伴到場的觀眾吳小姐、林小姐表示期待睇騷，做足準備。

（即時娛樂）