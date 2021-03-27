惡搞姜濤惹不滿 鄧智堅稱會檢討：要對自己言行負責任 (23:59)

無綫日前舉行記者會介紹即將推出的一系列綜藝節目，其間，藝人鄧智堅以「薑蓉」身分現身，又唱又跳外，還做出姜濤的招牌心心手勢；之後，麥美恩第一個上前拍打「薑蓉」叫他收聲，馮盈盈跟着大聲說︰「夠膽嚟踩場？打到你變薑蓉！」林盛斌（Bob）也大聲附和︰「𡁻佢！」事件引來一眾「姜糖」不滿，連日來在鄧智堅的社交平台留言鬧爆。涉及事件的馮盈盈事後自認粉絲補鑊，Bob就在社交網表示為自己的不當言論公開致歉。

至於「薑蓉」鄧智堅今日也現身社交平台，說自己會作出檢討。他留言：「收到大家的意見和感受。作為一個中坑，正因為身形、外貌、歌聲都與姜濤先生有很大分別，所以模仿了一個完全反差的造型，並無冒犯任何人之意圖。作為創作和表達上，我們需要再作檢討才能有所進步。

戲仿於世界各地源遠流長，通常都是取材於當代知名人士作對象。本想自嘲本人是『假歌手』及諷刺自己青春不再。不論我當初的出發點是怎樣，作為一個大叔要對自己的言行負責任，戲仿出來的效果，若然為任何人，帶來不適或不快，本人會作出檢討。自己跟Mirror部份成員亦是朋友，大家一起在不同領域為香港演藝事業和觀眾努力，亦會互相勉勵。預祝姜濤及Mirror成員演唱會成功，事業更上一層樓，並祝願大家身體健康。」

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（即時娛樂）