陳志雲稱TVB惡搞姜濤肉麻當有趣︰連低級趣味都不如 (14:50)

陳志雲在其個人頻道上載短片，評論無綫（TVB）早前在記者會上安排藝人鄧智堅惡搞人氣偶像姜濤惹粉絲不滿的事件。他形容這宗惡搞行為是「肉麻當有趣」，鄧智堅自稱是「薑蓉」，名字亦「非常之Out」。陳志雲指司儀以「假歌手」介紹「薑蓉」出場，的確有冒犯別人的感覺。

提到鄧智堅在台上模仿姜濤的演出，以及麥美恩、馮盈盈、林盛斌跟鄧智堅的互動，陳志雲認為「俗不可耐」兼「非常粗鄙」，他說︰「這樣的趣味不是低級了一點嗎？難怪姜糖那麼氣憤，我簡直覺得不堪入目，一點也不好笑，連低級趣味都不如。」

陳志雲認為︰「已經有幾多年，香港沒有偶像級的歌手及明星出現了。難得ViuTV選秀真人騷節目做得那麼出色，培育了一班新人出來，個個都為大眾所接受，特別是萬人迷姜濤，為什麼要這樣糟蹋別人的形象呢？難道真的是自己做不到，也要摧毁別人所製造出來的心血嗎？」

提到「薑蓉」鄧智堅，陳志雲希望大家不要遷怒他︰「他是一位演員，亦只好照公司的吩咐演出，很可能他也是姜濤的粉絲。」陳志雲認為「姜糖」們要為姜濤的高質素回應感到驕傲，他又讚姜濤前途無可限量。陳志雲說︰「其實TVB這一招，又幫了這一班年青人MIRROR，令他們的人氣更旺盛。」

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（即時娛樂）