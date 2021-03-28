驚喜現身伍仲衡音樂會 周慧敏王馨平湯寶如合唱《美少女戰士》 (16:45)

音樂人伍仲衡昨晚舉行首場《伍仲衡搞乜花臣音樂會》，請來黎瑞恩、阮兆祥、何嘉莉、羅敏莊、江伊晴等大班歌手上台獻唱，周慧敏（Vivian）更驚喜現身，與王馨平及湯寶如合唱《美少女戰士》。伍仲衡回憶1991年到大專會堂為周慧敏伴奏《天荒愛未老》，但當年同學沒有幫忙影合照，所以他要趁昨晚在台上和周慧敏自拍。周慧敏獻唱一曲《孤單的心痛》後，施展琴技彈奏貝多芬樂章，之後又跟王馨平及湯寶如合唱經典兒歌《美少女戰士》，令觀眾驚喜！伍仲衡在音樂會上亦自彈自唱金曲《怪你過份美麗》，向已故太極樂隊成員兼著名唱片監製唐奕聰致敬。

王馨平、湯寶如受訪時表示已年幾未曾在台上演出，與樂手有恍如隔世的感覺，希望自己也可以盡快開騷。不過，王馨平說開騷要視乎經濟情况，要找朋友贊助，但目前這個情形也不好意思求人幫忙。提到父親王羽身體狀况時，她說︰「都係咁。我在香港要教瑜伽，沒時間接受隔離，所以未能探望，但每天有跟妹妹聯絡了解爸爸情况。」

何嘉莉透露兒子也到場看她演出：「我叫他幫我影相、拿電話和水樽，好似多了個小助手。」

（即時娛樂）