吳耀漢稱亡父當年撈偏兼有吸食鴉片習慣︰當時很普遍 (19:28)

吳耀漢兩個女兒近日涉大麻案件先後被捕。吳耀漢在事件發生前曾接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問，節目今日如常播出。

「富二代」出身的吳耀漢回憶有個不快樂的童年，撈偏門的父親有4個老婆，他有16個兄弟姊妹。他說︰「我有4個媽咪，我媽媽排第二，在我8歲那年拜拜了。可以想像你在一個家庭內有3個媽咪，還有她們的仔女，那種鬥爭是做到出面。」吳耀漢自言在缺乏母愛的環境下成長，過着無王管生活，直至8歲時開始去學校寄宿，在學校裏才找到快樂。

吳爸爸當年位於山林道的大宅不時有明星拜訪，吳耀漢回憶曾到訪的明星有張瑛、梁醒波、新馬仔、李小龍。談到李小龍時，他說︰「我家姐跟小龍的媽媽上了契，所以他是我的契細佬。那時候，小龍的爸爸跟我爸爸比較熟，因為他們一齊『追龍』（吸食鴉片），他們都有這個興趣，當時很普遍，所有戲子都有呢鋪癮。我爸爸不是演戲，但他也有呢鋪癮，因為他跟那班人好好朋友。」吳耀漢說他返回寄宿學校後，他的房間就成為爸爸的煙房。「我爸爸呢鋪癮當時不是秘密，是很普通的事，很多家庭的老人家也有食鴉片」。吳耀漢坦言至今也不明白爸爸有吸食鴉片習慣，為何仍能兼顧到繁重的工作。

吳耀漢15歲時到英國升學，因為4兄弟齊在英國最貴的寄宿學校讀書，才想到自己生於大富之家。他說爸爸當年安排他們4兄弟讀醫，結果兩個哥哥完成醫科課程，他讀了1年牙醫後轉讀戲劇，21歲未讀完書就要跟當時的女朋友結婚，遭父親反對，更揚言要脫離父子關係。吳耀漢說︰「爸爸說我未讀書，未養得起老婆、家庭。我於是打工養家，令爸爸很失望，因為他希望兒子可幫他打理家族生意，建造王國。他認為我即使不讀醫，也可以回港幫他打理賭博生意。我當然不肯，愛情偉大，沒理由退縮。」吳耀漢於是到中國餐館打工，後來父親離世也沒回港送別。他說︰「3個媽咪也沒說買機票給我回港，我亦沒開口問，一世也沒求過人。」

第一段婚姻只維持半年，吳耀漢25歲時與現任老婆Susan再婚。提到與父親脫離關係，也同時失去遺產承繼權，吳耀漢被問到是否沒所謂時說︰「不是，沒給我詳細資料，打算給我的那份代表幾多錢？不知道，又怎會覺得是損失，都不知道損失了什麼。」不過，他表示父親曾以其名字購入物業，其實也有遺產留給他。1970年和太太Susan返港，後來加入娛樂圈，當年為亞視拍節目，一年就掙了400萬元。

今年2月，吳耀漢做了心臟手術，他說10年前做通波仔手術時放入體內的支架塞了，令他有呼吸及氣喘等問題，於是要再動手術。談到近年困擾住他的腎病，吳耀漢說︰「個腎就冇得傾喇！我很幸運，將軍澳醫院有間好好的腎科中心，專門照顧我們這類病人。我未惡化到要洗血，我現在每天在家可以用藥水洗肚。」

車淑梅今日在facebook表示曾有聲音要她考慮將訪問延後播出，但她不同意。她說︰「今早播放專訪之前，有外面聲音要我考慮延後播出……我並不同意，原因錄音在事發前，而且吳耀漢哥哥本人的故事充滿正能量，況且事件未清楚，我想無論怎的事情也不應牽連父母……多謝您的支持！」

（即時娛樂）