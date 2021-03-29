綵排時曾爆喊｜林二汶憶故友盧凱彤：音樂響起時覺得她在身邊 (13:26)

林二汶一連兩場紅館個唱《The Beginning of Faith Live》，昨晚（28日）順利完成。二汶父母﹑有許廷鏗﹑李幸倪﹑何超儀與丈夫陳子聰﹑岑寧兒﹑藍奕邦﹑ANSONBEAN、梁釗峰和陳健安@C AllStar等捧場。

在節目《全民造星III》擔任導師的二汶，昨晚繼續請來冠軍「折骨舞王」趙祥誠（Ben）表演，帶動全場氣氛。姜濤擔任首場嘉賓炮製驚喜後，尾場未再亮相，取而代之是二汶模仿心目中5位「我最喜愛的女歌手」，包括彭羚、薛家燕、衛蘭、梁詠琪及葉蒨文的聲線和歌唱風格，演繹自己歌曲《愛你枕邊暖》，當成她們在場任嘉賓，笑言滿足個人心願。演唱會尾聲，她換上由已故外婆手織冷頸巾一截縫在領口邊做點綴的外套，以表示對親人懷念。

完騷後二汶與Ben同接受訪問，她形容心情興奮但又非常疲累，衷心佩服其他歌手可以連開10場騷，二汶表示恨開演唱會Part 2，場地想試戶外，亦希望有生之年，可以挑戰連開10場。

二汶解釋尾場沒嘉賓原因：「不是姜濤酬勞好貴，而是他好忙沒有時間。衰仔（指哥哥林一峰）因從外地返港，正接受隔離，惟有等下次。」

二汶表示親自邀請已故好拍檔盧凱彤父母，來欣賞首場（27日）演唱會，因當日是故友的生忌，在演唱會上，唱出好友數首生前作品，比講出來更好。二汶承認憶故友特別感觸：「最大感受是當只得自己一個人站在台上，就會想起她（盧凱彤），音樂響起後，便覺得她仍在身邊。綵排時我曾經爆喊，幸演出時都夠冷靜。」她發覺人愈大愈難忍喊，次數反而比以前更多。

另外，提到廖啟智昨晚因胃癌離世，二汶形容生離死別，好難作準備：「這個時候應該讓他身邊人或家人靜一靜，衷心希望他們有足夠時間，我明白雖然永遠都會掛住，總之要珍惜每一刻。」

（即時娛樂）