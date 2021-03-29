向倪震挑機？｜ 伍仲衡獲周慧敏主動送抱 十指緊扣唱情歌 (14:20)

《伍仲衡搞乜花臣音樂會》尾場昨晚舉行，繼續有周慧敏、黎瑞恩、王馨平、湯寶如、何嘉莉、江伊晴、小肥、J.Arie及布志綸等擔任表演嘉賓。

伍仲衡不時展現幽默一面，甫開場他便笑稱第一晚唱足4小時很抵看，但也因此被罰錢，笑問觀眾可否捐些少錢給他；當中也有感人場面，布志綸唱出《一生不再說別離》，向離世的唐奕聰致敬，期間哽咽落淚。

王馨平與伍仲衡大放笑彈，王馨平讚對方口才了得，是被彈琴耽誤的主持人，伍仲衡表示王馨平原本都開騷，但受疫情影響，王馨平續說：「但畀你搞咗先。」伍仲衡笑說：「我冇搞過你喎！」全場捧腹大笑。

之後伍仲衡改了周慧敏《千個晨早》的歌詞，憑歌寄意兼介紹對方出場，周慧敏亦滿足對方歌詞內容，主動送抱，並笑說：「你不要壓扁我條波...浪邊呀！」期間，伍仲衡不斷口花花撩周慧敏，先是在對方唱《孤單的心痛》時，加入獨白自爆：「在我的童年回憶裏面，我是買過你本寫真集！」之後合唱《情未了》時，更把握時機與周慧敏十指緊扣，並笑說：「現在不拖什麼時候拖？」自拍時，伍仲衡又偷搭周慧敏膊頭，他還說笑：「最衰識得你遲，否則倪震有競爭對手。」

方皓玟以神秘嘉賓身分壓軸出場，她視伍仲衡為恩師，自爆當時收到《分手總約在雨天》編曲時，感動到哭，伍仲衡笑言：「我幾驚是難聽到哭。」音樂會於12點05分結束。

音樂會連續兩晚超時，伍仲衡騷後表示不知道實際罰款，對於在台上多次提及「紅館見」，問到是否已鎖定下個目標在紅館開騷？他謙稱：「我有排啦，不過這個的確是香港音樂人的指標。我希望開作品展，但要看時機，其實兩年前有人找我洽談過，但之後撞正社會運動和疫情不了了之，今次都是無心插柳有這個騷。我出道25年，都儲了200多首作品，當然想開到作品展。」

笑指借機攬周慧敏？伍仲衡稱對方只是配合他改的歌詞，至於十指緊扣則是他說的，且唱情歌拖手很正常。是否曾想跟倪震拗手瓜追求周慧敏？他否認：「我在台上搞氣氛而已，其實我當她是家姐，她很撐我。（不怕對方老公生氣？）我和倪震很熟，他很放心周慧敏找我錄音。」

（即時娛樂）