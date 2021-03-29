廖啟智病逝｜智叔入行多年作品無數 電影金句深入民心 (16:28)

廖啟智（智叔）入行逾40年，拍攝過無數電視及電影作品，智叔演技精湛，獲圈中人推崇，更曾兩奪香港電影金像獎最佳男配角。智叔雖然已離世，但仍有5部遺作讓影迷欣賞他的演技，包括周潤發主演的《驕陽歲月》、電影版《尋秦記》、《女人街‧再見了》、《一級指控》和《世上只有爸爸好》。

智叔在無綫曾拍過多部劇集，包括《上海灘》、《大運河》、《楊家將》、《尋秦記》、《美麗在望》、《大冬瓜》、《律政強人》等，亦做過《城市追擊》主持；而他亦在港視拍過《警界線》和《選戰》，在ViuTV則拍過《已讀不回》、《詭探前傳》和《教束》。

電影方面，智叔拍片無數，戲中不少金句令人留下深刻印象，包括智叔在《點五步》中飾演盧Sir，他在戲中說：「校長冇話過要你哋贏，但有叫你哋唔好放棄！」在《十年‧本地蛋》中，智叔說：「千祈唔好慣，就係因為我哋乜嘢都慣晒，先搞到你哋咁。」

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（即時娛樂）