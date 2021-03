昨天是車婉婉囝囝BBQ的4歲生日,婉婉在社交網貼了多張和兒子慶祝照片,相中有「4」字氣球,而且有個超大的《捉鬼敢死隊》蛋糕,婉婉寫道:「Happy 4th Birthday my little Ghostbuster🥰 Love u to the moon﹗Love the cake!」

