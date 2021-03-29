廖啟智病逝｜無綫重播《律政強人》悼念智叔 (19:22)

為悼念智叔，無綫由周三（31日）開始，逢周一至日晚上11時50分播映《永遠懷念您 廖啟智：律政強人》。（無綫電視網上視頻截圖/資料圖片）

資深演員廖啟智（智叔）昨晚離世，終年67歲。智叔從影逾40年，曾在無綫演出多部劇集，無綫電視對智叔離世深表惋惜，並向其家人致以深切慰問。

廖啟智於1979年入讀無綫第8期藝員訓練班，畢業後在《上海灘》演陳祥貴一角而為人所認識，效力無綫期間，智叔參演逾60部劇集，包括在古裝喜劇《大冬瓜》首次擔任男主角，以及2016年在無綫演出告別作《律政強人》，智叔演技精湛，備受讚賞。

為悼念廖啟智離世，翡翠台作出節目調動，由周三（31日）開始，逢周一至日晚上11時50分，安排播映《永遠懷念您 廖啟智：律政強人》，讓觀眾再睹智叔的精湛演技。

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（即時娛樂）