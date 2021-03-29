楊冪蠟像遭男子「強吻」 網民感不安斥惡心 (20:28)

內地瘋傳有名男子向楊冪的蠟像索吻。（網上圖片/資料圖片）

近日內地網瘋傳有位男子強吻「楊冪」片段，片中該男子七情上面嘟起嘴，貼近「楊冪」的嘴惜惜，雖然該男子只是惜楊冪的蠟像，但其他網民看完片段也感不安，直指這男子行為惡心，而楊冪本人今天如常為新劇開工。

（即時娛樂）