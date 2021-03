政府放寬防疫措施,表演場地入場人數上限由50%增至75%。即將舉行的演唱會,包括RubberBand於4月3日至6日的紅館演唱會《RubberBand Ciao 2021》、鄭中基4月23日至25日在中環海濱活動空間的《Drive In Ultra—WEE are Ronald Cheng鄭中基自駕演唱會2021》、MIRROR於5月6日至10日九展Star Hall的《MIRROR "ONE & ALL LIVE" 2021》。粉絲得知喜訊,準備再撲飛。

對於放寬入座率,MIRROR演唱會主辦單位表示跟公司及場地了解中。RubberBand經理人說剛收到場館通知,大會需要時間研究,有消息再通知大家。鄭中基方面回覆是戶外騷,所以沒有影響。

