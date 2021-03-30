《解構心機女》有火藥味 江嘉敏窒馮盈盈例遲 (15:43)

馮盈盈和江嘉敏有份主持的《解構心機女》昨晚首播，江嘉敏狂窒盈盈行街和食飯例必遲到。（資料圖片/無綫電視網上視頻截圖）

馮盈盈和江嘉敏去年因富豪船P事件而爆不和，姊妹情不再。兩人早前被公司安排主持新節目《解構心機女》，節目未出街已明窒、暗窒對方，隔空過招，火花四濺，不少網民邊睇邊食花生。

節目首集昨晚播出，已經滲出火藥味，當話題講到約人出街時，馮盈盈就說：「有個fashionably late，有時為營造隆重登場感覺，有做過公司管理層嘅人同我分享過，佢話如果約銀行客人到佢公司開會，係會故意比約定時間遲5分鐘，因為佢會覺得人哋銀行代表作為客人嚟到，應該要時間set up電腦及準備文件，如果你準時出現，要佢哋喺你面前準備啲嘢，好似帶壓力畀佢哋同催佢哋，所以故意fashionably late，多5至10分鐘，待他們準備好，你作為主人家先登場，畀對方時間準備。」

此時江嘉敏即窒盈盈：「你知唔知點解呢個topic，馮盈盈可以講得咁順暢、熱烈同開心？」在旁的劉佩玥亦搭訕：「我做唔到佢咁fashionable呢樣嘢。」

江嘉敏再說：「因為佢每次約我哋去行街又好、食飯又好，做乜都好，佢永遠都係fashionably late，係冇一次唔係。」此時同為主持的戴祖儀和賴慰玲，即打圓場轉移話題。

（即時娛樂）