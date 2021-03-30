驚又係生B仔 屋企有「4條King」 陳凱琳擔心在家冇位置 (17:35)

陳凱琳的孖生弟弟日前結婚，榮升二姑奶的Grace表示，不希望弟弟太快做爸爸。（Ig圖片/陳釗攝）

陳凱琳表示暫時以主持工作為主，因拍劇太困身，無時間陪伴小朋友，故暫不考慮。（陳釗攝/Ig圖片）

【今日直擊】陳凱琳（Grace）和關智斌（Kenny）今日到中環出席防疫產品期間限定體驗店宣傳活動。早前升呢「二姑奶」的Grace表示，連孖生弟弟都結婚，父母感開心和安心，不過疫情關係，弟弟暫時只簽字，之後再補擺喜酒。

問到是否想弟弟早日做爸爸？Grace笑言不想：「我想他幫我湊兩個兒子，先熟習一下。（外甥多似舅？）細仔樣子很似舅父，跟舅父兒時如餅印，現在我有時望住細仔，會回想起我跟細佬兒時回憶。」

Grace表示大仔Rafael開始意識到自己是哥哥，兩兄弟相處融洽，沒有爭玩具玩。大仔最近亦已正式返學，起初擔心他不適應，不過有朋友教路，返學前先提早跟大仔做好心理準備，總算一切順利。

Grace將聯同余安安和羅敏莊主持無綫節目《日日媽媽聲》， 她表示未正式錄影，節目會邊錄邊播，因想貼近時事。Grace暫時以主持為主，拍劇始終太困身，無時間陪伴小朋友，故暫不考慮。

問Grace是否想追多個女？她笑指現在照顧兩個兒子都很忙，嘉穎也尊重她意願，她說：「如果再是仔，屋企就4條King了，我亦擔心如果生孖胎都是仔，我在家中就沒位置了。」

（即時娛樂）