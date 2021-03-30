被稱「樂壇燈神」｜譚詠麟讚姜濤識諗：EQ拍得住我 (19:15)

【今日直擊】譚詠麟（阿倫）前年因政治風波，遭忠實粉絲打爛唱片割席，加上疫情關係，相隔年多再在港出席公開活動，應港台之邀出席節目《香港足球名人堂》啟動禮，身形圓潤不少的阿倫，在台上進行打手印儀式。

受訪時，阿倫提到近兩年鮮有出公開活動，只是去年初赴內地100天拍節目。問到是不是掙了好多？他避談：「講呢啲，主要有得做，有寄託！」

談到他在微博讚姜濤，似有意帶對方上無綫音樂節目，阿倫澄清不認識姜濤，不關自己事，只是覺得對方值得推薦，可以在音樂上跟其他人交流，「我有睇ViuTV，由他參加真人騷至組合MIRROR都有留意，覺得他好好，好少見後生仔咁識諗，EQ拍得住我」。

無綫日前在一個記者會上惡搞姜濤，惹來網民爭議，阿倫認為只是開玩笑，相信姜濤不會放在心內，粉絲放入心是必然的，勸告大家不要想太多，他有感而發說：「粉絲諗埋一邊，都慣咗！」

阿倫公開撐姜濤，網民反應兩極，阿倫稱未有留意網上留言，他由2019年中已刪除個人facebook帳戶：「自己不想睇，不是好多人跟自己意見、想法相同。」

有網民稱阿倫是「樂壇燈神」，指曾被他讚過的歌手，包括梁漢文、李蕙敏、李克勤、閻奕格、關楚耀、林欣彤及樂隊Mr.等，星途不算平坦，擔心阿倫今次為姜濤「加持」後，變相會「燈死」他，阿倫聞言即反駁：「邊有咁易『燈』得死？『燈』得死，我『燈死』好多人啦！我讚過的李克勤幾好，他大器晚成，可能他（姜濤）一點就明呢！我好早在內地提陳奕迅（Eason）、G.E.M.（鄧紫棋），他們跑出又不見你講。（Eason、G.E.M.捲入合約糾紛？）風波一定有，否則怎叫娛樂圈？做娛樂圈一定有風波。」他又以姜濤的姓氏玩食字：「我相信死而不『姜』。」

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（即時娛樂）