甜蜜冧歌打響頭炮 Ian@MIRROR新歌暗藏愛的密碼 (19:41)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）近日推出新歌《DWBF》，今次一改「陳式情歌」風格，以甜蜜冧歌打響頭炮，Ian說：「曲風同以往好唔同，希望藉着今年推出嘅幾首歌，向大家展現更多嘅自己。」

《DWBF》意即「Don't Wanna Be Friends（不想只當朋友）」，講述少男少女在友達以上、戀人未滿階段，既期待又怕受傷害的心路歷程，Ian透露：「故事係講一個男仔，唔想再同對方做朋友，希望超越友誼，終於佢踏出一步，所以有呢個構思同歌名。」

Ian過去包辦曲詞創作，今次雖未有填詞，但提供不少想法，還自爆字裏行間暗藏玄機：「同作詞人傾咗好耐，佢好了解我嘅諗法，例如我好鍾意方大同，所以將《愛愛愛》、《歌手與模特兒》放入歌詞，當係一個密碼。」

日前Ian為新歌拍攝MV，團隊搭建溫馨而復古的六角形房間，向來多才多藝的他，被一場彈琴戲碼考起：「我好耐冇彈琴，喺冇準備嘅情况下有啲驚，算係今次最緊張嘅戲。」

提到今年目標，Ian承諾繼續朝唱作人方向進發，同時率先透露年度計劃，向樂迷大派定心丸：「早幾個月好似冇乜動態，知道大家有啲擔心，呢段時間為咗今年嘅計劃做準備，包括《DWBF》，都係呢幾個月嘅創作。最近訂立咗目標，例如之前講過今年想推出4首歌，要催促自己加緊腳步，希望可以如期完成，亦都希望大家關注我嘅作品。」

（即時娛樂）