專訪｜相隔9年再開紅館騷 RubberBand發放音樂力量為港人打氣 (23:59)

樂隊RubberBand（RB）將於4月3日至6日假紅館舉行《RubberBand Ciao 2021》音樂會，數數手指，他們上次舉行紅館騷已是9年前的事；原來RB一直想再踏紅館舞台，一年前決定入紙申請，唯疫情關係，直至去年底才拍板落實。距離開騷日子愈來愈近，RB四子亦準備就緒。

RB的歌曲一向貼地、勵志，引起港人共鳴，大家也期待他們如何透過今次音樂會為港人打氣。主音6號說音樂的力量，有種很得意、很神奇的力量，「多年來，我們覺得音樂能感動到自己時，亦會感動到別人，但不敢說可以寫包單，孭起這個責任就會變得很沉重。當中會道出很多香港故事，大家聽到都會心領神會，儘管散聚。其實我們很刻意地講散完會再聚，所以不是叫聚散演唱會，聚完就散。泥鯭經常強調這件事要在心中，很多事情我們未必能掌控，但我們有此期盼，散完後會再聚，所有事情都會向一個大家希望去行的方向，在我們的歌會表達到」。鼓手泥鯭則表示：「不要說是我們給什麼能量予聽眾，反而是我們想請聽眾入場給我們能量，這方面是雙向的。某程度上，我們看到這個大環境和世界是艱難的，除了我們，香港還有很多人堅持做一些自己鍾意做的事，這就是大家給大家的力量，我們唯一可以做的，就是在這個艱難時刻，仍然可以做自己想做的事。」

四子亦坦言再踏紅館的心態，跟上次有轉變。6號稱上次在紅館開騷的感覺，像一個很快發完的夢，「自己當時會覺得，未知我們是否夠斤両，經過9年歷練，再去到紅館這個境地，感覺是很平實，9年前我的心態確實是未ready好」。低音結他手阿偉亦指今次開騷，感覺會實在一點，「我不可以說好ready，不過覺得由出道至今，我們是一步一步隨着自己節奏慢慢行出來，確實得來不易」。泥鯭則ready好享受演出，「我覺得享受是最緊要，可能後生時會緊張一點，今次會用另一個心情去做音樂會。今次由籌備過程開始已享受其中，我覺得這個心態和9年前有點不同」。隊長兼結他手阿正不諱言9年前的紅館經歷麻麻哋，今次一定會好過上次，「自己的心態就是不去想太多，練歌時就enjoy練歌的過程，開騷時就在當刻enjoy」。

RB近日趕工完成新歌《Ciao》，但因為他們忙於綵排音樂會，未能趕及開騷前灌錄歌曲派台。這是一首呼應《RubberBand Ciao 2021》的歌曲，由編曲到歌詞，不單是RB四子的心情，同時亦描述了香港人近幾年的心情。

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（即時娛樂）