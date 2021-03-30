冷戰中｜分隔兩地5個月 林利叫台灣老婆：去找更好生活吧 (22:50)

54歲林利前年娶台灣女友陳貞均（Erin），婚後不時在社交平台放閃。去年Erin曾打爛醋埕，嫌台灣女藝人陳柏渝主動跟林利短訊聯絡，公開兩人對話並斥對方不要找有婦之夫聊天。事件惹林利不滿，稱太太家醜外揚，Erin了解事件後承認因呷醋誤會丈夫，向老公與陳柏渝公開認錯。

林利在疫情下，要留港照顧患病母親，與老婆分隔兩地5個月，兩夫妻只能靠視像聯絡，感情受到考驗。昨日兩人分別在網上留言，林利說自己徹底輸了，叫Erin去找更好生活，言論惹婚變揣測。

Erin在社交網發文：「婚姻不是1+1=2，而是0.5+0.5=1。即，兩人各削去一半自己的個性和缺點，然後湊合在一起才完整。其實美麗的故事都是不一定有結局的，只因為它沒有結局所以才會美麗。這就像為什麽悲劇總是比喜劇更讓人難忘，也就像人們總是找尋真愛，卻往往擦肩而過，不是這個時代遠離了愛情，而是一開始就沒有想過用一顆心去堅定的溫暖另一顆心，不是愛情不再永恆，而是浮躁和易變的心！」她之前又上載一張漫畫婚照，寫道：「到現在都還沒有拍過結婚照！這疫情到底還要多久⋯加上彼此也都受疫情影響，收入也大不如前！我只能說大家都辛苦了 #人家一輩子一次的婚姻 #覺得自己活像個男人 #視訊5個月搞得好像網友」

林利在太太的帖文回覆，「去找更好生活吧，我無能為力，不是一個好丈夫。我承認負累人，我承認罵妳，去吧，此時此刻我認輸了」。他再寫道：「你喜歡把家事，放在公開場所說，我也在公開場所說我徹底輸了輸了，在這麼辛苦的環境裏各有各的難處，沒有辦法體諒挺過不過去，你說的全對，我輸了！」

網民看到猜他們是否婚姻出現問題，林利向傳媒承認跟老婆正在冷戰。他說自己要在港照顧媽媽，跟Erin數月沒見，他理解老婆有情緒，他現在於困難時期亦好大壓力。他說叫老婆去找更好的生活，是晦氣話。

（即時娛樂）