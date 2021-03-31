薛家燕71歲生日錄《流行經典》最後一集 曾志偉送花賀壽 (12:08)

薛家燕昨晚為《流行經典50年》錄影最後一集，湊巧是家燕姐71歲的生日，她以一身性感粉紅晚裝，與節目歷代主持胡楓（修哥）、陳敏之、湯寶如、胡諾言、鄭俊弘、譚嘉儀相聚，節目並加料邀得10幾位嘉賓，包括王馨平、馬德鐘（馬神）、歐倩怡、楊思琦、王君馨、劉佩玥出席。錄影期間家燕姐收到驚喜，眾人推出蛋糕為她賀壽，除了3位子女現身慶祝，無綫副總經理曾志偉也到場送花。

家燕姐表示生日錄影壓軸一集，是幸運和運氣，雖然有點不捨，但知道志偉有心搞好綜藝，值得支持，也留空間給她這位準嫲嫲迎接乖孫出世，待年底再安排她開節目。志偉笑稱：「家燕姐條事業線好長，有排做。」家燕姐笑稱：「多謝你留意我的事業線。」

受訪時，家燕姐自言愛熱鬧，在工作中有眾多藝人陪伴過生日，心情興奮，又分享生日前夕，獲女兒安排神秘派對慶祝：「大女幫我請好多姊妹食飯，雖然分4人一枱，但終於可見面。」談到生日願望，她說：「希望身體健康，疫情盡快減退，抱完孫再到兩個女兒有喜事，兒孫滿堂。」至於男友有何表示？家燕稱未知道，但已收到修哥送上順產湯水食譜，讓她可教家傭煮給新抱。

（即時娛樂）