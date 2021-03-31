讚薛家燕係幸運星 馬德鐘首次上《流行經典》：唔可以失禮人 (12:29)

馬德鐘（馬神）﹑劉佩玥﹑楊思琦和王君馨等，昨晚為《流行經典50年》錄影最後一集，適逢是主持薛家燕的71歲生日，馬神大讚家燕姐是他的幸運星：「之前兩次工作撞期，未能上節目，今次接家燕姐電話，度期好順利，趕到尾班車做嘉賓，我的主演劇集跟住又推出。」

家燕姐讚馬神演得又唱得，曾一起登台，兩人節目中合唱《緣份》外，馬神會獨唱《我只在乎你》，他說：「我未唱過呢首歌，事前特別練歌，兒子和老婆都喜歡呢首歌，不可以失禮人，始終第一次上呢個節目，自己唱過主題曲，但好少現場獻唱，又不是唱家班，上到來好開心。」

劉佩玥（Moon）首次上節目，將跟譚嘉儀演繹《信者得愛》，笑言接受大挑戰：「我未唱過呢首歌，仲要跳舞，我本身跳舞不精，在家狂練了兩日，不想辜負大家，希望讓大家見到不一樣的我。」

王君馨則指應鄭俊弘號召，跟當年《星夢傳奇》藝人參賽者團聚，好開心一呼百應：「原來比賽是8年前，時間過得好快，有些人結婚生仔，而我就繼續好熱血追歌星夢，上年成為獨立歌手，但我已經變成上一代《星夢》，期望新一代《聲夢》有好發展。」

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（即時娛樂）