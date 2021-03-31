朱茵炮製加料蛋糕賀壽 57歲黃貫中憶老婆「地獄料理」 (16:03)

今天（31日）是黃貫中（Paul）的57歲生日，老婆朱茵為壽星老公製造「火辣」驚喜，親自炮製wasabi蛋糕整蠱老公！實行整蠱計劃當日，朱茵率先抵達Paul的畫室，準備好各種食材，她首先在忌廉蛋糕上，塗了不少山葵醬及芥末醬，再用草莓、芒果作「掩護」，務求要Paul一試難忘，辣到飛起！

當Paul到場後，朱茵用雙手遮住老公雙眼，待Paul睜開眼看到「其貌不揚」的蛋糕後，哭笑不得，不過得知是老婆親自炮製，Paul也硬着頭皮試食。當他吃到wasabi後，立即「變臉」，更辣到流眼淚，並高呼：「嘩！辣嘅？係咪整蠱我㗎？不過整蠱唔到我，因為我覺得幾好食喎！」奸計得逞的朱茵在旁一直偷笑，怎料Paul也要餵老婆吃一口wasabi蛋糕，分甘同味。朱茵當然不忍心只惡搞老公，最後送上真正早準備好的生日蛋糕，為Paul送上生日歌及香吻。

事後問到Paul被整蠱感受時，他笑說：「其實老婆畀咩我都要食㗎啦，但食完兩個蛋糕後，我真係覺得有wasabi嗰個好味啲，有食緊魚生感覺，芒果就好似吞拿魚嘅口感。」

不過今次朱茵炮製的加料蛋糕，令Paul憶起老婆的「地獄料理」：「佢最恐怖係佢認真下廚嘅時候，仲大鑊過有心整蠱！我記得有次佢用微波爐蒸魚，條魚用保鮮紙包實，叮完出嚟成條魚掹到實一實，仲要唔係好熟咁，總之見到都驚。」朱茵立即為自己平反，笑言：「我記得嗰時係識咗冇幾耐，呢個係畀佢嘅測試嚟，我要睇佢乜嘢反應，哈哈。」

提到以往的生日驚喜，Paul表示最難忘是朱茵瞞住他，相約了一班兄弟好友，為他舉辦驚喜派對；數到最浪漫一次，他說：「我記得有次我哋喺海灘交換禮物，懶係浪漫咁，雖然係好老土，但往往最開心就係呢啲老土嘢。」

（即時娛樂）