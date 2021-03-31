打回「圓」形｜跟盧瀚霆拍咀戲四唇相疊 Edan：我益佢 (18:00)

Edan今日出席活動，吸引300名粉絲圍觀，雖然他表示拍完劇後身形已打回「圓」形，但他看上去仍偏瘦。（鍾一虹攝）

呂爵安表示拍《大叔的愛》加了場激咀戲，他和Anson Lo拍到四唇相疊。（鍾一虹攝）

【今日直擊】MIRROR成員呂爵安（Edan）現身旺角街頭，出席品牌奶茶活動，吸引300名粉絲圍觀。Edan除了跟粉絲玩遊戲送禮物、合照，又清唱《E先生連環不幸事件》，變成街頭大合唱，場面墟冚。

Edan獲大批粉絲支持感到驚喜，估計因為MIRROR很久沒有公開活動，粉絲「餓」了很久才更添熱情，又笑言：「可能買不到演唱會門票，過來見一見真人！」

Edan表示自己獲得門票也有限，只足夠配給家人及相熟朋友，同時也擔心體力能否應付6場演唱會，他說：「上次MIRROR開完一場音樂會，我成個人散了，今次應該會更攰，之前每場限50%入座率，不夠喉，現在增加至75%入座率，好開心更多人來睇！」

對於姜濤預告屆時表演樂器，Edan笑問：「驚喜定驚嚇？我到時都會自彈自唱《E先生》，需要回家練習表情，現在不會再邊唱邊反白眼，但粉絲發現我經常合埋眼，希望可以練到開眼見大家。」他笑言騷肌肉就交給隊友邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）及李駿傑（Jeremy）。

Edan透露主演港版《大叔的愛》裏有除衫騷肌戲，拍攝時身材好弗，煞科後已暴飲暴食，打回「圓」形。他又考慮將來上紅館開騷時，再苦練除衫彈琴表演。提到他可跟對手Anson Lo（盧瀚霆）台上示範咀嘴，Edan笑說：「我OK呀！咀嘴不用練，不知花姐（經理人黃慧君）准不准許，其實拍劇時加了場激咀戲，試過四唇相疊，我益他，阿媽都怕我蝕底！」

（即時娛樂）