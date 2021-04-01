亞視斥資8位數推10大新節目 欲邀林作鍾培生現身辯論 (18:10)

何雙妍（左）希望有機會跟古天樂合作，范莎莎就想跟林文龍一齊拍劇。（陳釗攝）

【今日直擊】亞洲電視2016年4月1日停止免費電視廣播後轉攻數碼媒體平台，趁今日「熄機5周年」宣布《2021亞洲小姐競選》、《KF1百萬拳王》、《尋找家鄉的故事》、《擂台》及《今日睇真DD》等10個正籌備推出的新節目，同時預告將開拍電影、舉辦網紅大賽及歌唱比賽等。

亞洲電視控股有限公司執行董事陳偉傑表示10個節目斥資約8位數，亞視App亦投資過千萬元。他預告將推出網購服務，認為網購是大趨勢，不擔心巿場已飽和。提到新一屆亞姐競選，陳偉傑表示︰「目標第3季分多個賽區進行。亞視已成功向法庭申請亞姐logo禁制令，如其他公司使用屬犯法。（《2020亞洲小姐競選總決賽》仍未舉行。）其中一個方案是與今年總決賽一齊進行，但未確定，華姐都未搞啦！」

陳偉傑希望請到鍾培生、林作擔任《擂台》嘉賓，目前正在洽談中。他說︰「這是辯論節目，我已聯絡他們，林作說製作權在鍾培生，過幾天我會約他見面。（節目在拳賽前播出？）視乎他們檔期，我們隨時可以。」

范莎莎提到《KF1百萬拳王》增設全女班拳賽時說︰「不介意上擂台打，擔任主持或表演也可，不怕靚樣受損。若公司開劇，我最想跟林文龍拍檔，他很有魅力。」何雙妍最想跟古天樂合作，自爆曾發夢獲對方派卡片。她說︰「可惜我只記得電話號碼是9字頭。」

（即時娛樂）