未曾跟麥貝夷拍拖 翟威廉單身7年有性伴侶︰我從不說謊 (19:30)

【今日直擊】麥貝夷日前在Instagram的限時動態爆男友出軌，指對方「性伴侶多得驚人」，令曾傳緋聞的翟威廉成為嫌疑人物。翟威廉今日出席活動時重申自己不是麥貝夷所指的人，強調兩人從未拍過拖。他說︰「她不是講我，我有重新看她的Ig Story，她不是說自己男朋友。不過，如果我的生活模式令她不開心，我說聲對不起。（會否主動找她？）她一早封鎖了我，沒交流，我正在了解。」

翟威廉表示與陳庭欣分手後，他7年來一直單身，但有性伴侶。他說︰「這7年有短暫伴侶，不是一夜情，伴侶有日本人、韓國人。我目前有位日本伴侶。如果我的生活模式令人不開心和不安，我在此說聲對不起。」翟威廉坦言不明白麥貝夷嬲他的原因。被問到麥貝夷會否以為自己是唯一時，翟威廉說︰「我從來不說謊，感情路上很直接，我是這種生活模式。」

翟威廉透露曾請朋友聯絡麥貝夷，希望麥貝夷能澄清所指的不是他，卻遭朋友婉拒。他坦言曾為此事不開心，直至聽到鄭秀文歌曲《我們都是這樣長大的》後才想通。翟威廉說︰「如果是講我，我就迎接這件事。（被指性伴侶多的影響很大？）這是我糾結的事，像食死貓。我已經36歲，生活模式由我決定，為何要在乎別人睇法？我不會叫她麥小姐，我們很熟，她不是外人，但我們從來不是情侶關係。我不知道當中有否誤會，也了解不到。事件很juicy，引起很多話題，但不想事件繼續發酵。今天我最後一次講，以後不回應。」翟威廉強調他沒有無數那麼多個伴侶，他是正常人，但不透露有幾多個。

（即時娛樂）