偕克勤莫文蔚張智霖歌聲念張國榮 許冠傑︰夜闌靜願哥哥可感應 (21:12)

今天（4月1日）是張國榮（哥哥）逝世18周年的日子，許冠傑（Sam）、李克勤、莫文蔚（Karen）、張智霖（Chilam）演出的《想你 張國榮》網上音樂會晚上播出，籌得的善款將不扣除開支，全數捐贈「惜食堂」。

音樂會由莫文蔚打頭陣出場，獻唱《春夏秋冬》及《怪你過份美麗》。李克勤緊接出場唱出《想你》、《為你鍾情》。來自美國的無伴奏人聲樂團Metro Vocal Group獻唱哥哥的《追》。張智霖則唱出《風繼續吹》及《風再起時》。

許冠傑出場前，熒幕播出哥哥生前出席頒獎禮時的片段，片中的他說︰「我想這首歌最重要多謝阿Sam，因為這首歌原本是作給阿Sam唱的，在他《SAM AND FRIENDS》的大碟中，但最後他給了我和他合作的一個機會。」許冠傑自彈自唱哥哥生前與他合唱的歌曲《沉默是金》。許冠傑獻唱《有誰共鳴》時，特別將最後一句歌詞改為「夜闌靜 願哥哥可感應」。唱出《珍惜》前，阿Sam說︰「作為張國榮的好朋友，接下來這首歌，我希望代表他送給喜歡Leslie的全球『哥』迷，希望大家珍惜香港這片福地，以及更加珍惜Leslie這位聲色藝俱全的歌手，送給大家《珍惜》。」

除了幾位歌手，音樂會還播出張國榮的MV、電影、演唱會片段，以及哥哥在音樂電影《日落巴黎》與張曼玉、鍾楚紅的演出片段，令人懷念！古巨基雖未有現身，但音樂會亦播出他向哥哥致敬的歌曲《Dear Leslie》MV。

網上頻道「健康‧旦」 高峰時有7萬多人收看。

（即時娛樂）