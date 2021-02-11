專訪︱以隊友保錡事件借鏡 ERROR學習成長 (23:15)

男團ERROR由梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、何啟華（Dee）及吳保錡組成，組合予人搞笑形象，加上貼地及表現賣力，贏得不少網民歡心。直至保錡早前鬧出感情風波，在社交網直播不忿被網民取笑似八両金而連環爆粗，因而惹來批評；之後，保錡在社交網發文自責連累ERROR隊友，決定完成手頭上已開始的工作後，便暫停所有工作給自己懲罰，惹揣測他有退團之意。ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》雖然保錡仍繼續參與拍攝，卻缺席相關的宣傳活動，故三缺一的ERROR苦笑說：「我們的組合叫ERROR，但人生原來不可以有error！」

組合名字叫ERROR，像默許做錯事都是理所當然的，但隨着知名度增加，大眾對ERROR的標準已有所改變。Dee說：「ERROR可以error（犯錯），小錯可以，大錯不能。尤其是今次保錡事件，令我們全隊體驗到娛樂圈現實又殘酷，網民威力很大，但亦可藉此學習成長。」193也認同Dee所言：「保錡一向多正評，獲網民讚做節目搞笑又落力，想不到爆發起來，努力建立的形象瞬間毁於一旦。其實都要多謝保錡，他跌倒也警醒了我們不要容易犯錯，要留意自己生活小細節，不是ERROR就可以做錯事。以前我們犯錯無人理，現在犯錯多人鬧，某程度代表你紅了，就要守行為，很正常的事。」193透露保錡一直想保持做個很真的人，現在要學識做了公眾人物後，不可以將所有事都攤出來。

肥仔覺得年輕時犯錯未必是壞事，反而有助修正人生，「當我們未去到很紅，在這個位置跌一跌，仲容易企起身，否則去到高位，跌得愈深愈難翻身。每個人都會有情緒，但保錡那刻忍不住，現在他明白自己是公眾人物，不可以將這些事亂公開被人睇。外界很多輿論，我叫他不要太投入睇網民留言，避免影響心情」。

經此一役，ERROR四子感情更牢固，肥仔、193及Dee強調四為一體，不會放棄保錡，希望對方不會退團，「我們不是撐保錡做錯事，他知錯能改，絕對會撐他！其實他很內疚，經常私下跟我們道歉，我們都擔心他，因為他經常說自己是最窮的一個，會否因減少工作而難以維生呢」。

欲知專訪詳情，請留意明天（4月2日）明報娛樂版。

（即時娛樂）