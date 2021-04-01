考有Feel︱試食怪味雪條好雀躍 姜濤不顧形象攬實肥仔 (23:38)

姜濤一向予人可愛乖乖仔形象，但原來玩遊戲時都可以很瘋狂。早前姜濤跟MIRROR隊友擔任ViuTV全新節目《考有Feel》嘉賓，同場的還有ERROR、沈殷怡及練美娟，眾人要接受主考官阮小儀，以及兩位監考員呂爵安（Edan）、黃奕晨（Dixon）透過各種刺激又過癮的遊戲測試「五感」。

在「瘋味雪條」遊戲中，一向貪玩兼為食的姜濤表現雀躍，大膽試食由奇怪食材製成的三層雪條。原本ERROR隊的梁業（肥仔）率先估中第一層是豆豉鯪魚口味，但他忘記要先撳鐘才回答，姜濤見狀即撳鐘奪去答題權，先拔頭籌得分；開始搶答第二層雪條口味時，姜濤在眾人仍在試味之際已撳鐘，估中答案是午餐肉，引起MIRROR成員陣陣歡呼，非常得戚的姜濤笑言：「以前肥仔嗰陣食太多！」姜濤又自信地搶答第三層口味，可惜答錯，被肥仔搶回一分。

在「風狂大決鬥」遊戲，MIRROR隊派出陳卓賢（Ian）及王智德（Alton），負責在巨型風扇製造的強風下鋪牀單，ERROR隊卻不時出茅招騷擾；姜濤為阻止ERROR隊搗亂，完全不顧形象，猛力攬實肥仔並向隊友大叫：「快啲呀，我頂唔住啦！」場面混亂又搞笑。

（即時娛樂）