出碟有負擔︱《驅魔麵館》金世正想踢走壞人 (01:04)

韓國有線頻道OCN劇集《驅魔麵館》去年底播出後大受歡迎，大結局收視達11%，成為OCN史上最高收視劇集。電視台已落實開拍《驅魔麵館》第2季，暫定今年9月開鏡，預計明年上半年推出。

劇中飾演驅魔四人組之一「都哈娜」的金世正，人氣急升。入行5年的她，2016年參加才藝比賽真人騷《Produce 101》奪得亞軍，以限定女團I.O.I身分出道，同年加入9人女團Gugudan，去年底宣布解散。金世正上月底推出全新個人專輯《I'm》。

金世正近日接受本報訪問稱，「不單一個人在舞台上演出，還要獨自填滿整首歌的能量，雖然只是四五分鐘時間，但已感很大負擔」。她稱推出新專輯是想安慰自己及別人，因為疫情，大家都感到疲倦，想向一直努力奔跑的所有人，包括自己，傳達「休息一下也可以的」的信息。她稱希望未來挑戰更多不同東西，並做好每項工作，以女歌手IU為榜樣，成為抱有夢想的藝人。

問到金世正對Gugudan解散的感覺與回憶，以及有否跟前隊友聯絡等問題，她均不回應；但問到近作《驅魔麵館》時，則大方表示從沒想過該劇會爆紅，她稱一直擔心自己發揮不好，也怕拍攝動作戲會受傷，所以沒有期待過劇集大受歡迎。她大讚劇中紅色運動服的驅魔人造型，「制服非常特別，看起來很街坊，所以更覺有趣」。問到金世正是否相信世上有「惡鬼」，她稱就算世上沒有「惡鬼」也有很多壞人，「如果可以像驅魔人一樣，將壞人當成『惡鬼』的話，我想痛快地使出回旋踢，踢走他們！」

（即時娛樂）