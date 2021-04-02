曾發公開信促林鄭挽救神功戲 汪明荃報喜︰遵守防疫措施下可復演 (12:24)

汪明荃昨晚在社交平台報喜，表示已收到民政局通知，神功戲在遵守所需防疫措施的前提下可復演。（汪明荃Instagram圖片 / 明報製圖）

汪明荃（阿姐）早前以八和會館主席身分向行政長官林鄭月娥發公開信，要求有關部門恢復處理神功戲的牌照與場地申請，要求政府對神功戲演出給予鄭中基演唱會的同等待遇。

阿姐昨晚在社交平台報喜，表示收到民政局回覆，上演「神功戲」已獲批，但須遵守所需防疫措施。她強調︰「業界一定會配合措施，務求可以演出！」

阿姐隨後以八和主席身分，以「政府頒布復演神功戲須遵守的防疫措施」為題發出公開信。她在信中表示早前向特首林鄭月娥發出公開信，促請政府馬上恢復處理神功戲搭建戲棚的申請，讓神功戲能夠復演，延續各鄉以神功戲酬神娛人的悠久傳統。八和會館昨晚接獲政府民政事務局通知，指政府最新發出的「預防及控制疾病（規定及指引）（業務及處所）規例—關於表列處所的指示」內有關「公眾娛樂場所」的條文，適用於神功戲，換言之，只要神功戲能遵守上述條文所列明的防疫措施，便可恢復演出。

阿姐表示︰「對於政府能夠迅速回應各鄉民眾及粵劇業界的訴求，本會深感銘謝。各鄉籌辦神功戲，由聘用戲班、搭建戲棚、以至祭祀用品等準備齊全，一般最少需時個半至兩個月。敬希各鄉主會能盡快開展籌劃『天后誕』、其他誕期、醮期的酬神祭祀活動，粵劇界上下仝人已準備就緒、隨時候命演出，並會全力協助主會執行政府頒佈的防疫措施，以確保觀眾及所有演職員能在衛生安全的大前提下，延續神功戲酬神娛人的悠久傳統。」

（即時娛樂）