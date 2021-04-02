陳友打完第2針科興去首映 表演金雞獨立證身體冇問題 (16:10)

陳友、李璧琦、龔柯允出席他們主演的福音電影《等一個擁抱》首映禮。李璧琦在台上分享個人身世與劇情相似時表現感觸，陳友見狀自爆︰「我在活動前才剛打完第2針科興疫苗，不要刺激我﹗」拍照時，陳友做出金雞獨立動作並揚言︰「無事！金雞獨立都頂得住！」

陳友受訪時稱想過延期接種第2針疫苗，但醫生是熟朋友介紹，覺得不應改時間，而且首映也不能缺席，只好同日進行這兩件事。他說︰「我5點半打針，之後坐了30分鐘，6點坐車過來，身體感覺良好，但首映後會回家休息。我打針前後有大量飲水，吃飽睡夠。醫生怕我會肌肉痛，開了止痛藥給我，但我沒有事，兩次接種疫苗也沒不良反應。」

提到有長者或長期病患者接種疫苗後出現不良反應，陳友不擔心︰「幾十萬人打完疫苗，離世數字沒上升。打針是為己為人，一定要接種，擔心一定會，但我較為理性。如果恐慌，看數字就最真實，證明是不用那麼擔心，打了自己安心。」

陳友在戲中的角色患上腦退化症，他表示現實中其母親是因腦退化症離世，所以拍攝時感受特別深。陳友說︰「我當時做錯了一件事情，見媽媽辛苦了多年，就叫她什麼都不要做，原來她停下來會不開心，慢慢就指揮不了功能。」

（即時娛樂）