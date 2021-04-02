馬浚偉擔任藝訓班校長冇壓力 黎瑞恩接受唔到「脷疊脷」 (18:49)

沈穎婷現職是伸展導師和拳擊教練，對幕前演出興趣不大，若角色吸引又不用簽長約才會考慮。（柯美攝）

【今日直擊】黎瑞恩（小恩子）、馬浚偉（馬仔）和沈穎婷，出席舞台劇《男人40 CEO》記者招待會。

馬仔和小恩子在劇中有感情線要接吻，之前透過視像綵排，二人未正式面對面接觸，馬仔賣關子說：「啜到與啜唔到之間，劇是喜劇，不會脷疊脷的。」小恩子聽到「啜」和「脷疊脷」，反應很大，說：「我接受不到，沒感情、沒愛情，我啜唔到落去，所以一直沒獻出銀幕初吻。」

說到馬仔回巢無綫，擔任新一屆藝員訓練班校長，無綫副總經理曾志偉早前表示不知情，馬仔則說：「總之我和無綫有通過電話，樂小姐（樂易玲）在2個月前，邀請我擔任新一屆藝員訓練班校長，主要負責管理和設計課程，目前只欠課程內容。

跟志偉哥亦有傾過，今日樂小姐都有打電話給我，話已有過千人報名，4月中進行篩選，5月底開學，我會任教，亦會邀請朋友做客席導師。」

提到疫苗接種，小恩子表示下星期接種科興，但現在復必泰又可以復打，所以她要考慮一下。馬仔則因為心律不正，家庭醫生不建議他打疫苗，但國藥疫苗將來港，他諮詢過兩名醫生教授意見，他們叫他做心電圖，看身體情况而決定打針與否。

（即時娛樂）