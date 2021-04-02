吳業坤結束5個月假期從日本返港︰心情好複雜滴咗幾滴淚 (20:03)

吳業坤（坤哥）去年11月初在疫情下帶着幾萬元到日本Working Holiday（工作假期），經過5個月的體驗，還用了18日時間挑戰「東海道53次」，為人生添上一段難忘的旅程後，昨晚終於結束假期返到香港，目前身在酒店接受隔離。

他表示︰「『你去Working Holiday 唔做嘢咪好廢囉？』反而我覺得呢個似係人生最後一個『暑假』。上年咁啱見自己29歲所以申請，亦都唔知幾時用得着，用得着嗰時都係諗住去得兩個月不如Hea下算，點知覺得自己Hea得濟就行咗轉東京，無計劃太多亦都無諗咁多。工作假期點解唔可以選擇重點放喺『假期』呢？『咁走咗去咪有好大段空白期囉？』可能係嘅。但係如果無去到嘅話呢世都唔會再有機會，我唔敢講人生有無精彩到，但可以肯定嘅係人生有豐富到，同有曬黑到。隔離埋就錄音了﹗」

坤哥昨晚坐夜機返港，他表示︰「落機之後聽到服務人員用廣東話叫我坤哥，心情好複雜滴咗幾滴眼淚。返到嚟啦﹗個旅程真係完啦﹗不過仲要隔離，多謝你哋畀我走咁耐。」坤哥抵港後隨即前往酒店隔離，獲歌迷會送上禮物歡迎他回歸。

（即時娛樂）