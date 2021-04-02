台鐵列車出軌事故｜金曲歌王王宏恩返台東失聯 陳建州：差點哭出來 (21:08)

台灣鐵路一列由新北市樹林區開往台東的太魯閣號408次火車，今早（2日）9時許在花蓮大清水隧道內出軌，造成多人傷亡。台灣金曲歌王王宏恩今早搭火車返台東，他所坐的前一班列車是出軌的太魯閣號。王宏恩下午在社交平台報平安，表示今早趕上火車，在車上睡到一半時，因電話突然狂響，原來是朋友與親人關心他是否平安，他才知道太魯閣號出軌，說：「沒想到造成這麼多傷亡，實在很震驚也感到傷心，心裡想...怎麼又發生火車的重大意外，而且就在我坐的這一班的前一班...」。

王宏恩又說：「我們現在卡在和平站等通車，不斷聽火車的廣播說要在這裡臨時停車，但不知道這個「臨時」要臨到什麼時候，但也能理解⋯畢竟現在正在搶救跟搶修當中。」他向大家報平安外，也希望大家為事件造成的傷亡祈禱。陳建州（黑人）一度聯絡不上王宏恩，他留言說：「看到新聞真的非常擔心，一直打給你都不接！真的差點哭出來...」

台灣藝人宋逸民與林道遠今早跟50多名藝人往花蓮準備參與大型活動「愛在四月天」，原本搭上太魯閣號408次火車，因為訂不到火車票，改搭旅遊車而逃過一劫，他們沿路為傷亡者禱告。宋逸民回應傳媒稱大家也感到心情沉重。吳宗憲也會參與這活動，原本安排明天搭火車到花蓮，現在要看有沒有其他交通安排取代，不確定能否成行。他回應傳媒對事件感非常難過，希望大家都能平安無事。

（即時娛樂）