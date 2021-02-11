訪問莊正回憶被拘捕心情 陳志雲：ICAC究竟係邊間公司？ (23:40)

曾是Sony Music歌手的莊正（Lester Chong）於2019年11月涉社會運動被控暴動罪，仍等候聆訊。他去年主動跟唱片公司解約，轉為獨立歌手發展，最近推出新歌《想一起》。昨晚莊正應陳志雲之邀為網上節目《Stephen．傾》任嘉賓，女友Sonijia到場支持。

節目中陳志雲提到當年自己也曾犯官非，經歷7年之久，說當日ICAC晨早6時到家中拍門要拘捕他，他未瞓醒，對方報稱是ICAC時，他重覆問對方究竟ICAC是邊間公司？他初時沒意識到是廉政公署。志雲又問對方可否稍等他梳洗才開門，廉署人員說不可以，不開門便要撞門，他只好沒洗臉便開門。莊正等候聆訊，明年5月25日才上庭，他稱目前心情OK，因為自己冇乜嘢可以做。生活如常，或比以前好，因為他會以5月25日為限期，這日子後自己也不知道會發生什麼事，所以他更珍惜跟家人與朋友相處的時間。他對「活在當下」體會更深，有人說「相由心生」，他感受其中的「相」並非面相，「相」是現實，視乎自己的睇法。他曾在網上學冥想，在他被拘捕當日心情由驚的狀態到冷靜面對，冥想有很大幫助。他回想被拘捕後，相隔40小時，在法庭才見到家人。獲准保釋返家後，家人只關心他要吃東西，沒有責備。

莊正的新歌MV《想一起》女友Sonijia參與演出，昨晚她也在場，亮相同接受訪問。Sonijia說18歲已認識莊正，喜歡他的傻，似小朋友般。兩人感情穩定，莊正已為他們將來的孩子改名，不論男女也叫「JOJO」，因為他喜歡看動畫《JOJO的奇妙冒險》。

（即時娛樂）