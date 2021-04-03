為歲半小黃妃改變人生 黃澤鋒陳麗麗想為女兒添弟妹 (15:52)

黃澤鋒日前帶同太太陳麗麗及女兒黃熙恩（小黃妃）接受香港開電視主播王凌燕訪問。小黃妃還有幾個月就兩歲大，黃澤鋒坦言女兒出世後，他整個世界也不同了。他說︰「我以前一個人吊兒郎當，後來結婚，和太太的婚姻生活多了個小朋友，重心就全放在她身上，這種付出是開心的。女兒每天也有不同，很多美好的時光，我想要留住所有東西。疫情下，我放了更多時間在女兒身上，對她了解更多。」

黃澤鋒本身是游泳及泰拳教練，但至今仍未教女兒游水。他說︰「醫生說因為生理結構問題，尤其女孩子最好2、3歲才游水，怕污染。去年夏天，我帶她去玩龍舟水，她開心到不得了﹗我也帶她上拳館，她很興奮，翻來翻去，又抱住沙包。我沒教她，她看別人動，她也動。我沒選定要她學什麼，只不過讓她接觸每件事，找她的興趣。」

被問到可想為小黃妃添弟妹時，陳麗麗表示會順其自然，除非身體狀况不許可，否則當然想要。黃澤鋒續說︰「我們年紀不小，如果有會要，但最重要是太太身體，我一切都是為她而想。我男人無所謂，一個、兩個支出差不多，小朋友花不了多少，對我來說不是問題。對小朋友來說，最重要是教育，如何教，如何用心力去幫她才是重點。」

（即時娛樂）